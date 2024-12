जय भीम, जय भीम… महाविकास आघाडीचं संविधान चौक, विधानभवन परिसरात आंदोलन; अमित शहांच्या वक्तव्याचा केला निषेध

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याचे पडसाद आज नागपूरमध्ये विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उमटले. विरोधी पक्षांनी आज नागपूरमध्ये संविधान चौकात आणि विधानभवन परिसरात अमित शहांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह शिवसेनेच्या आमदारांनी आंदोलन केले.

#WATCH | Nagpur: MVA holds a protest outside the Maharashtra Assembly against Union Home Minister Amit Shah over his remark on BR Ambedkar pic.twitter.com/8g8NtwkIUV

— ANI (@ANI) December 19, 2024