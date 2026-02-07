12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांसाठी आज मतदान, सोमवारी निकाल

राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आज मतदान पार पडणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या 731 तर आणि पंचायत समित्यांच्या 1 हजार 462 जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. एकूण 7 हजार 438 इतके उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. असून 2 कोटी 8 लाख 20 हजार 702 मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. मतमोजणी सोमवार, 9 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 वा. सुरू होईल.

 मतदारांमध्ये 1 कोटी 6 लाख 33 हजार 269 पुरुष, 1 कोटी 1 लाख 86 हजार 965 महिला; तर 468 इतर मतदारांचा समावेश आहे. त्यांच्यासाठी एकूण 25 हजार 471 मतदान केंद्रे आहेत. मतदानासाठी सुमारे 1 लाख 28 हजार कर्मचारी तैनात आहेत.

 निवडणुकीसाठी 25 हजार 471 मतदान केंद्रांची संख्या लक्षात घेऊन पुरेशा ईव्हीएमची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात 51 हजार 537 पंट्रोल युनिट आणि 1 लाख 10 हजार 329 बॅलेट युनिटचा समावेश आहे.

या निवडणुकांमध्ये मोठय़ा संख्येने मतदान करून आपण आपल्या गाव व परिसराच्या उन्नतीत मोलाचे योगदान देऊ शकतो. सर्व मतदारांनी आवर्जुन मतदान करावे.
 दिनेश वाघमारे, निवडणूक आयुक्त

7438 उमेदवार रिंगणात

सर्व बारा जिल्हा परिषदांच्या एकूण 731 जागांसाठी 2 हजार 624 उमेदवार मैदानात आहेत. सर्व 125 पंचायत समित्या मिळून एकूण 1 हजार 462 जागा असून, या जागांसाठी एकूण 4 हजार 814 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत.

