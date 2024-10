Maharashtra Assembly Election 2024 – लोकसभेनंतर विधानसभेतही पवार विरुद्ध पवार, बारामतीत काका-पुतण्यात होणार लढत

लोकसभा निवडणूकीत बारामती मतदारसंघातून नणंद विरुद्ध भावजय असा सामना पाहायला मिळाला. या लढतीत सुप्रिया सुळे यांनी अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचा पराभव केला. त्यानंतर आता विधानसभेतही पवार विरुद्ध पवार असा सामना पाहायला मिळणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने बारामती मतदारसंघातून शरद पवार यांचे नातू युगेंद्र पवार यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे.

Pune | Maharashtra State President of the NCP (Sharadchandra Pawar faction), Jayant Patil says, “As per instructions from Nation President Sharad Pawar, I am announcing the first list of NCP SP. Jayant Patil to contest from Islampur. Jitendra Awahad to contest from Mumbra. Anil… pic.twitter.com/q01WlOonQl

— ANI (@ANI) October 24, 2024