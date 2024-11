Maharashtra Assembly Election Live – शरद पवार, सुप्रिया सुळेंनी केलं मतदान; महाराष्ट्रात सकाळी 11 वाजेपर्यंत 18.14 टक्के मतदान

महिला पोलीस कर्मचाऱ्याला कडक सॅल्युट! तान्हुल्याला कडेवर घेत खाकीतील ‘आई’ बजावतेय इलेक्शन ड्यूटी



राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बजावला मतदानाचा हक्क

बारामती मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार युगेंद्र पवार यांनी सहकुटुंब केले मतदान

माहीम मतदारसंघातील शिवसेना उमेदवार महेश सावंत यांनी सहकुटुंब मतदान केलं

कमळाचा टी-शर्ट घालून आल्याने भाजपच्या महिला कार्यकर्तीला मतदान केंद्रावरून हाकलले (फोटो – चंद्रकांत पालकर)

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत वांद्रे पूर्व मतदारसंघात सहकुटुंब मतदान

महाराष्ट्रात सकाळी 11 वाजेपर्यंत 18.14 टक्के मतदान, गडचिरोलीत सर्वाधिक 30 टक्के मतदान

लातूर जिल्ह्यात सकाळी 9 वाजेपर्यंत 5.91 टक्के मतदान

श्रीगोंदा मतदारसंघात सकाळी 9 वाजेपर्यंत 4.53 टक्के मतदान

पालघरमधील 4 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सकाळी 9 वाजेपर्यंत झालेल्या मतदानाची आकडेवारी… पालघर मतदारसंघ 5.94 टक्के, बोईसर मतदारसंघ 6.97 टक्के, डहाणू मतदारसंघ 8.5 टक्के, विक्रमगड मतदारसंघ 6.4 टक्के मतदान

रायगड जिल्ह्यातील 7 विधानसभा मतदारसंघात सकाळी 9 वाजेपर्यंत 7.55 टक्के मतदान

महाराष्ट्रात 9 वाजेपर्यंत 6.61 टक्के मतदान, मुंबई शहरात 6.25, तर मुंबई उपनगरात 7.88 टक्के मतदान

राधाकृष्ण विखे-पाटलाच्या कॉलेजमध्ये बाहेरून शिकायला आलेल्या मुलांचे मतदान? काँग्रेस उमेदवाराने विचारला जाब

महाराष्ट्राचे अदानीराष्ट्र बनवायचे नसेल तर मतदान करा, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांचे आवाहन



अकोल्यात EVM मध्ये बिघाड, थोड्या वेळेसाठी मतदान प्रक्रिया थांबवली

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बजावला मतदानाचा हक्क

