गद्दार मिंधेंमुळे राज्यात अराजक, गृहमंत्री डर्टी पॉलिटिक्समध्ये व्यग्र; नागपुरातील अत्याचाराच्या घटनेवरून आदित्य ठाकरे यांचा हल्लाबोल

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर युवासेनाप्रमुख शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी महायुती सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मुख्यमंत्री फोटो काढण्यात व्यग्र आहेत. तर गृहमंत्री चिखलफेकीच्या राजकारणात व्यग्र आहेत, अशी जोरदार टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.

For Maharashtra, the illegal and shameless cm, Gaddaar Mindhe, is as clueless as possible about administration.

He has been busy inviting actors for his own photo obsession.

He has left the state to crumble into chaos.

No fear of law. The home minister is busy with dirty… https://t.co/OxpNc0phMg

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 18, 2024