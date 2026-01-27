प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये विरोधी पक्षांना जाणीवपूर्वक अपमानित करण्यात आलं – मल्लिकार्जुन खरगे

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यातील बसण्याच्या व्यवस्थेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी केंद्र सरकारवर हल्ला चढवत म्हटले आहे की, या राष्ट्रीय कार्यक्रमात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा जाणीवपूर्वक अपमान करण्यात आला. खरगे म्हणाले, सरकारने जाणीवपूर्वक प्रोटोकॉलकडे दुर्लक्ष केले आणि विरोधी नेत्यांना त्यांचा योग्य तो आदर दिला नाही.
माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, ते देशातील सर्वात ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी आठवण करून दिली की, त्यांना आणि राहुल गांधींना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा आहे. प्रोटोकॉलनुसार कॅबिनेट दर्जाच्या नेत्यांना पहिल्या रांगेत बसवावे लागते. तरीही, त्यांना समारंभात तिसऱ्या रांगेत बसवण्यात आले. खरगे यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांना देण्यात आलेल्या रांगेत राज्यमंत्री आणि मुले बसली होती, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी कार्यक्रमाचे पास मिळवण्यासाठी आलेल्या अडचणींबद्दलही माहिती दिली. बसण्याच्या सोयींबद्दल माहिती गोळा करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या सचिवांना पाठवावे लागले, असे त्यांनी सांगितले. या सचिवांनी खूप प्रयत्नांनंतर पासची व्यवस्था केली. सरकारच्या या वर्तनाला खरगे यांनी केवळ काँग्रेसचाच नव्हे तर देशाच्या संविधानाचा आणि संपूर्ण विरोधी पक्षाचा अपमान म्हटले. या अनादरपूर्ण वर्तनाचे सरकारने स्पष्ट उत्तर द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मैं सीनियर मोस्ट लीडर हूं। मेरे और राहुल गांधी जी के पास कैबिनेट रैंक है, लेकिन हमें गणतंत्र दिवस समारोह में तीसरी लाइन में बैठा दिया गया, जहां स्टेट मिनिस्टर और बच्चे बैठे थे।
इतना ही नहीं, हमने अपने सेक्रेटरीज को भेजकर जगह तलाश की, उनके जरिए पास का इंतजाम किया।
