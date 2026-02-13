तामिळनाडूत विजय यांच्या सभेत तरुणाचा मृत्यू; उष्माघात आणि हृदयविकाराचा संशय

तामिळनाडूतील सालेम येथे तामिळगा वेत्री कळगम (टीव्हीके) प्रमुख विजय यांच्या सभेदरम्यान एका तरुणाचा मृत्यू झाला. उष्माघातामुळे त्याची प्रकृती बिघडली आणि तो बेशुद्ध पडल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिहायड्रेशन हे मृत्यूचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. मृत व्यक्तीला हृदयविकाराचाही त्रास होता. प्रथम तो बेशुद्ध पडला आणि त्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला.
पोलीस सूत्रांनी असेही सांगितले की, कार्यक्रमस्थळी जास्तीत जास्त 5,000 लोकांची परवानगी असताना आयोजकांनी 7,000 हून अधिक लोकांना प्रवेश दिला. तसेच आजारी व्यक्तींनाही कार्यक्रमात प्रवेश देण्यात आल्याची माहिती आहे. मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट झाल्यानंतर आयोजकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल, असेही पोलिसांनी सांगितले.
टीव्हीकेचे नेते सीटीआर निर्मल कुमार यांनी या घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले की, सुरज नावाचा तरुण पक्षाच्या वतीने आयोजित सार्वजनिक सभेला उपस्थित असताना अचानक प्रकृती बिघडल्याने कोसळला. त्याला तत्काळ प्राथमिक उपचार देण्यात आले आणि योग्य वेळी रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला, ही अत्यंत दुःखद घटना असल्याचे त्यांनी म्हटले. तरुण सुरजच्या अकाली निधनाबद्दल त्यांनी सखोल शोक व्यक्त केला.