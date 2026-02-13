तामिळनाडूत विजय यांच्या सभेत तरुणाचा मृत्यू; उष्माघात आणि हृदयविकाराचा संशय

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

तामिळनाडूतील सालेम येथे तामिळगा वेत्री कळगम (टीव्हीके) प्रमुख विजय यांच्या सभेदरम्यान एका तरुणाचा मृत्यू झाला. उष्माघातामुळे त्याची प्रकृती बिघडली आणि तो बेशुद्ध पडल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिहायड्रेशन हे मृत्यूचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. मृत व्यक्तीला हृदयविकाराचाही त्रास होता. प्रथम तो बेशुद्ध पडला आणि त्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला.

पोलीस सूत्रांनी असेही सांगितले की, कार्यक्रमस्थळी जास्तीत जास्त 5,000 लोकांची परवानगी असताना आयोजकांनी 7,000 हून अधिक लोकांना प्रवेश दिला. तसेच आजारी व्यक्तींनाही कार्यक्रमात प्रवेश देण्यात आल्याची माहिती आहे. मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट झाल्यानंतर आयोजकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल, असेही पोलिसांनी सांगितले.

टीव्हीकेचे नेते सीटीआर निर्मल कुमार यांनी या घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले की, सुरज नावाचा तरुण पक्षाच्या वतीने आयोजित सार्वजनिक सभेला उपस्थित असताना अचानक प्रकृती बिघडल्याने कोसळला. त्याला तत्काळ प्राथमिक उपचार देण्यात आले आणि योग्य वेळी रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला, ही अत्यंत दुःखद घटना असल्याचे त्यांनी म्हटले. तरुण सुरजच्या अकाली निधनाबद्दल त्यांनी सखोल शोक व्यक्त केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शरद पवार यांची प्रकृती सुधारली, उद्या रुग्णालयातून डिस्चार्ज; डॉक्टरांची माहिती

अजित पवारांच्या विमान अपघाताची ‘AAIB’ मार्फत चौकशी होणार; रोहित पवारांच्या मागणीनंतर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

नरेंद्र ‘सरेंडर’ मोदींनी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला, राहुल गांधींचा हल्लाबोल

बांगलादेशात २० वर्षांनंतर BNP चा विजय; पंतप्रधानपदासाठी तारिक रहमान यांचं नाव जवळपास निश्चित

तेलंगणात बॅलेट पेपरवर झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसची आघाडी; अनेक नगरपालिकांत स्पष्ट वर्चस्व

DGCA चा एअर इंडियाला मोठा दणका, एअरबस विमानाचे नियमबाह्य उड्डाण केल्याने १ कोटींचा दंड

पंजाबमध्ये ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी होणार नाही; आप नेत्याचा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्यावर हल्लाबोल

मुंढवा जमीन प्रकरणात पोलिसांकडून मुख्य आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न; विजय कुंभार यांचा आरोप

अमेरिकेतील साउथ कॅरोलिना विद्यापीठात गोळीबार, दोन जणांचा मृत्यू