दृष्टी कमी झाल्याने नैराश्यातून तरुणाने जीवन संपवले

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

दृष्टी कमी झाल्याने एका २७ वर्षीय तरुणाने नैराश्यातून गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना भाईंदरमध्ये घडली आहे. कार्तिक शेट्टी असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

कार्तिक याला गेल्या काही दिवसांपासून कमी दिसू लागले होते. या शारीरिक व्याधीमुळे तो प्रचंड मानसिक दडपणाखाली होता. याच नैराश्यातून त्याने राहत्या घरात ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आपले जीवन संपवले. घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबीयांनी त्याला तातडीने उपचारासाठी भाईंदर (पश्चिम) येथील पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

kalaram mandir nashik das navami manache shlok recitation by students

काळाराम मंदिरात ५०० विद्यार्थ्यांच्या निनादाने दुमदुमले ‘मनाचे श्लोक’; दासनवमीनिमित्त भक्तिमय सोहळा

खर्डी-दळखण रेल्वे फाटक बंद; विद्यार्थी, रहिवाशांना १० किमी फेरा; प्रशासनाची ‘तारीख पे तारीख’

देश विदेश – बँक ऑफ बडोदामध्ये 860 जागा भरणार

संरक्षक कठडा तुटल्याने अपघाताचे टेन्शन, गारगाई पुलावर ‘नजर हटी दुर्घटना घटी’

सात लाख ठाणेकरांना हत्तीरोगमुक्तीचा डोस, भिवंडीपासून मोहीम सुरू

विक्रांतने ‘निवृत्तीच्या पोस्ट’वर मौन सोडले

सिंचन प्रकल्पांसाठी साडेसात हजार कोटींचे कर्ज, आठ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार

आता मेटाच्या चष्म्यातून करा यूपीआय पेमेंट

नवरा असावा तर असा, बायकोसाठी दरवर्षी खरेदी करतो 3 किलो सोने