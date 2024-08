Viral Video मनुची मम्मी भेटली नीरजला; नेटकऱ्यांच्या मनात वाजू लागले सनईचे चौघड्याचे सूर

Paris Olympic 2024 स्पर्धेची सोमवारी 11 ऑगस्ट रोजी सांगता झाली. या स्पर्धेत हिंदुस्थानने एकूण 6 पदके जिंकली असून यापैकी 5 कांस्य तर 1 रौप्यपदक आहे. दरम्यान या स्पर्धेत हिंदुस्थानचे पहिले पदक महिला नेमबाज मनू भाकरने जिंकले. नीरज चोप्राने भालाफेकमध्ये रौप्य पदक जिंकले. तसेच नेमबाजीत देशाला तीन कांस्यपदके मिळाली आहेत. दरम्यान ऑलिम्पिकची स्पर्धा संपताच सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे मनू भाकरची आई निरज चोप्रासोबत गप्पा मारताना दिसत आहे. त्यामुळे आता वेगळ्याच चर्चांना उधाण आले आहे.

निरज चोप्रा आणि मनू भाकरची आई यांच्यातील संभाषणाने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हे दोघेही एकमेकांशी चर्चा करताना दिसत आहेत. तसेच मनू भाकरची आई नीरज चोप्राचा हात आपल्या डोक्यावर ठेवताना दिसत आहे. बाहेर आवाज जास्त असल्याने दोघांमध्ये नेमकं काय बोलणं झालं हे कळू शकलेलं नाही. नेटकऱ्यांनी मात्र या संभाषणाचा आपल्याला वाटेल तसा अंदाज लावला आहे. नेटकऱ्यांच्या मते नीरज चोप्राची आई मनू भाकरसोबत लग्नाची चर्चा करत असल्याचं दिसत आहे.

या व्हिडीओवर अनेकांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका युजरने मनू भाकरची आई जावयाच्या शोधात असून लग्नाची चर्चा सुरू असल्याचं म्हटलं आहे. तर एका युजरने मग…ठरलं का?, लग्नाची सुपारी फोडायची का मग?, असंही म्हटलं आहे. तर एका युजरने यालाच तुमचा जावई बनवा काकू असा सल्ला दिला आहे.

Neeraj Chopra and Manu Bhaker are talking to each other as if they have a crush on each other. I am getting wild ideas on getting India a couple of future super athletes. pic.twitter.com/KXsTZDGq8y

