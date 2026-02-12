मोदी, मोदी… चोर है… चौर है! तुंबळ घोषणाबाजीत मुंबईचे महापौर, उपमहापौर बसले!

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुंबई महानगरपालिकेत तब्बल चार वर्षांनंतर तुंबळ घोषणाबाजीत बुधवारी महापौर, उपमहापौर बसले! 38 वर्षांनंतर आपला महापौर बसवण्याचा डाव साधलेल्या भाजप-मिंध्यांनी शिवसेनेला डिवचण्यासाठी ‘मोदी… मोदी’ अशा घोषणा दिल्या. यावेळी शिवसेनेकडून ‘चोर है, चोर है’ अशा घोषणांनी प्रत्युत्तर देत सभागृह दणाणून सोडले. त्यामुळे सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. यावेळी ‘शिवसेना झिंदाबाद’, ‘ठाकरे, ठाकरे’ अशा घोषणांनी शिवसेनेच्या रणरागिणी आणि शिलेदारांनी पालिका सभागृह गाजवले! या गदारोळातच पीठासीन अधिकारी आयुक्त भूषण गगराणी यांनी महापौर पदी महायुतीच्या रितू तावडे यांची तर उपमहापौरपदी संजय घाडी यांच्या निवडीची घोषणा केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

देश विकताना लाज वाटली नाही का? राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर थेट हल्ला

मुंबईच्या महापौरपदी रितू तावडे, उपमहापौरपदी संजय घाडी; पालिकेतील प्रशासकराज समाप्त…

Ajit Pawar Plane Crash – सीबीआय चौकशी करा – रोहित पवार

पुढच्या दहा वर्षांत मुंबईकरांना घोड्यावरून प्रवास करावा लागेल! हायकोर्टाचा संताप, रस्त्यावरील अतिक्रमणावर नाराजी…

मोना डार्लिंग पुन्हा सेवेत येणार

केवळ वैमानिकच नव्हे तर विमानही बदलले! रोहित पवारांनंतर पिंकी मालीच्या वडिलांचा गंभीर आरोप

बदलापुरात हे काय चाललंय? कायदा-सुव्यवस्थेचा विनयभंग; रिक्षाचालकाने अल्पवयीन मुलीचा धरला हात

जय हो… जय हो…! कोस्टल रोड झाला पहिला ‘म्युझिकल मार्ग’!

आज हिंदुस्थान बंद