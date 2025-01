आई दूध आणायला उतरली आणि ट्रेन सुरु झाली, त्यानंतरचा व्हिडीओ पाहून व्हाल भावूक

सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. आपल्या तान्हुल्याला दूध आणण्यासाठी एक आई ट्रेनमधून खाली उतरते. दरम्यान रेल्वे सुरु होते आणि महिला त्या रेल्वेमागे धावताना दिसत आहे. मात्र त्याचवेळी एक रेल्वे गार्ड देवदूत बनून तिच्याजवळ येतो आणि तो जे करतो त्याने सर्वत्र त्याचे कौतुक होत आहे. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

A mother went to buy milk, and the train started. The guard saw and stopped the train.🙏❤️ pic.twitter.com/If8PRMxG5T

