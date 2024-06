अँटॉप हिल भागात चाळीची भिंत कोसळून दुर्घटना, दोन महिलांचा मृत्यू

मुंबईतल्या वडाळा अँटॉप हिल भागात चाळीची भिंत कोसळून मोठी दुर्घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत दोन महिलांचा मृत्यू झाला. मुंबईतल्या अँटॉप हिल भागातल्या विजय नगर येथील पंजा गल्लीतील ही घटना आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावरील भिंतीचा काही भाग कोसळून ही घटना घडली आहे. स्थानिक अग्निशमन दल, वॉर्डस्तरीय कर्मचारी, पोलीस आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत.

#UPDATE | 2 people died after a part of a house collapsed in Vijay Nagar located in the Antop Hill area of ​​Mumbai: BMC https://t.co/1KNlPHfPC1

— ANI (@ANI) June 14, 2024