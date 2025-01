पाहा अंतराळातून कसा दिसतो महाकुंभमेळा, नासाच्या अंतराळवीराने शेअर केले फोटो

उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराज येथे सध्या महाकुंभमेळा सुरू आहे. अवघ्या जगाचे लक्ष या महाकुंभमेळ्यावर असून देशविदेशातून भाविक या महाकुंभात सहभागी व्हायला येत आहेत. या महाकुंभाबाबतचे कुतुहल सध्या अंतराळात अशलेल्या अंतराळवीरांना देखील असल्याचे समोर आले आहे. नासाचा अंतराळवीर डॉन पेटीट याने अंतराळातून महाकुंभमेळ्याचे फोटो त्याच्या सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. या फोटोतून आपल्याला अंतराळातून महाकुंभ कसा दिसतो ते पाहायला मिळणार आहे.

2025 Maha Kumbh Mela Ganges River pilgrimage from the ISS at night. The largest human gathering in the world is well lit. pic.twitter.com/l9YD6o0Llo

— Don Pettit (@astro_Pettit) January 26, 2025