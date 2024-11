ED, CBI, SEBI ने राष्ट्रहितासाठी अदानीवरील आरोपांची चौकशी करावी; जयराम रमेश यांची मागणी

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मणिपूरमधील हिंसाचार आणि अदानीचा मुद्दा गाजत आहे. काँग्रेसने या दोन्ही मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उद्योगपती गौतम अदानीला अटक करण्याच्या मागणीवर जोर दिला आहे. अमेरिकेत त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप अदानी फेटाळणार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी एक्सवर याबाबत पोस्ट केली आहे.

Not surprisingly, the Modani ecosystem has let loose big legal cannons this morning. Now faced with serious action in other countries whose systems it cannot intimidate or erode, the Modani ecosystem is attempting damage control through denial. This laughable attempt cannot…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 27, 2024