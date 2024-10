हरियाणात ‘वीज’ कडाडलीच नाही, मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा नायब सिंह सैनी!

हरियाणातील मुख्यमंत्रीपदाचा पेच अखेर संपला आहे. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून 8 दिवस झाले तरी मुख्यमंत्रीपदाच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाला नव्हता. अखेर बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या उपस्थितीमध्ये नायब सिंह सैनी यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली. नायब सिंह सैनी 17 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील.

हरियाणामध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला बहुमत मिळाले. भाजपने 90 पैकी 48 जागा जिंकल्या, तर काँग्रेसला 37 जागा मिळाल्या. भाजपने सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवूनही येथे मुख्यमंत्रीपदाचा पेच निर्माण झाला होता.

Nayab Singh Saini chosen as leader of Haryana BJP Legislature Party; to take oath as Haryana CM for the second time tomorrow, October 17 pic.twitter.com/t8lJRaUCi0

— ANI (@ANI) October 16, 2024