NEET UG अधिसूचना जारी, 1.29 लाख जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; 8 मार्चपर्यंत अर्ज करता येणार

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने NEET UG २०२६ अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध होताच नोंदणी विंडो उघडली आहे. देशभरातील एमबीबीएस, बीडीएस आणि इतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ही प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार neet.nta.nic.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात.
उमेदवारांनी अर्ज करण्यासाठी neet.nta.nic.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी. अर्ज प्रक्रिया ८ फेब्रुवारी २०२६ ते ८ मार्च २०२६ पर्यंत चालेल. दुरुस्ती विंडो १० मार्च ते १२ मार्च पर्यंत खुली असेल. गेल्या वर्षी, नीट यूजी अर्ज ७ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाले आणि परीक्षा मे महिन्याच्या पहिल्या रविवारी घेण्यात आली. आता अर्ज फेब्रुवारीमध्ये आणि परीक्षा मे २०२६ मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
एनटीएने ८ जानेवारी २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा सल्ला जारी केला. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी हे कागदपत्रे तयार ठेवावीत. आधार कार्ड नाव आणि बायोमेट्रिक तपशील त्यांच्या १०वी/१२वीच्या प्रमाणपत्राशी जुळले पाहिजेत. एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस साठी वैध आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले असावे. यूडीआयडी कार्ड पीडब्ल्यूडी उमेदवारांसाठी अनिवार्य आहे. पासपोर्ट आकाराचा फोटो, स्वाक्षरी आणि अंगठ्याचा ठसा आवश्यक आहे.
एनईईटीसाठी स्पर्धा दरवर्षी अधिक तीव्र होत आहे. २०२५ मध्ये, २.२ दशलक्षाहून अधिक विद्यार्थ्यांनी एनईईटी यूजीसाठी नोंदणी केली. २०२६ मध्ये, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस आणि बीएसएमएस जागांसाठी आणखी उमेदवार अर्ज करतील अशी अपेक्षा आहे.