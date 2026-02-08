NEET UG अधिसूचना जारी, 1.29 लाख जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; 8 मार्चपर्यंत अर्ज करता येणार

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने NEET UG २०२६ अधिसूचना जारी केली आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध होताच नोंदणी विंडो उघडली आहे. देशभरातील एमबीबीएस, बीडीएस आणि इतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ही प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार neet.nta.nic.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करू शकतात.

उमेदवारांनी अर्ज करण्यासाठी neet.nta.nic.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी. अर्ज प्रक्रिया ८ फेब्रुवारी २०२६ ते ८ मार्च २०२६ पर्यंत चालेल. दुरुस्ती विंडो १० मार्च ते १२ मार्च पर्यंत खुली असेल. गेल्या वर्षी, नीट यूजी अर्ज ७ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाले आणि परीक्षा मे महिन्याच्या पहिल्या रविवारी घेण्यात आली. आता अर्ज फेब्रुवारीमध्ये आणि परीक्षा मे २०२६ मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

एनटीएने ८ जानेवारी २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा सल्ला जारी केला. अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी हे कागदपत्रे तयार ठेवावीत. आधार कार्ड नाव आणि बायोमेट्रिक तपशील त्यांच्या १०वी/१२वीच्या प्रमाणपत्राशी जुळले पाहिजेत. एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस साठी वैध आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले असावे. यूडीआयडी कार्ड पीडब्ल्यूडी उमेदवारांसाठी अनिवार्य आहे. पासपोर्ट आकाराचा फोटो, स्वाक्षरी आणि अंगठ्याचा ठसा आवश्यक आहे.

एनईईटीसाठी स्पर्धा दरवर्षी अधिक तीव्र होत आहे. २०२५ मध्ये, २.२ दशलक्षाहून अधिक विद्यार्थ्यांनी एनईईटी यूजीसाठी नोंदणी केली. २०२६ मध्ये, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस आणि बीएसएमएस जागांसाठी आणखी उमेदवार अर्ज करतील अशी अपेक्षा आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

श्री गजानन महाराजांचा 148 वा प्रगटदिन उत्सव भक्तीभावात संपन्न; 2.34 लाख भाविकांनी घेतला महाप्रसाद

Nagar Hit and Run – भरधाव इनोवाची चार रिक्षांना धडक; जिवीतहानी टळली

हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानी ड्रोन पडल्याने खळबळ; तपासाअंती झाला धक्कादायक खुलासा

Ratnagiri News – मतदान केंद्राच्या 200 मीटर परिसरात बेकायदेशीर प्रचार, शिवसेना उमेदवाराची पोलिसांत तक्रार

रेल्वे प्रकल्प रखडले, जनतेत संताप! मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र; म्हणाले…

कर्नाटकमध्ये खासगी विमान कोसळले; सुदैवाने जिवीतहानी टळली

सूरजकुंड दुर्घटनाप्रकरणी झुलता पाळणाच्या कंपनीवर कारवाई; मालकासह दोघांना अटक

T-20 World Cup 2026 – तू वेडा आहेस का! नाणेफेकीच्या कौलापूर्वी रोहित-सूर्याची भन्नाट जुगलबंदी कॅमेऱ्यात कैद

निवडणूक आयोगाने आता थेट भाजपचा झेंडा फडकवावा, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांची टीका