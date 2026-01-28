अणुकरार केला नाही तर पुढचा हल्ला अधिक विनाशकारी असेल; डोनाल्ड ट्रंप यांची इराणला धमकी

सामना ऑनलाईन
|

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इराणला धमकी दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, इराणने त्यांच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर तातडीने अणुकरार करावा, अन्यथा अमेरिकेचा पुढचा हल्ला आणखी विनाशकारी असेल. ट्रम्प यांनी बुधवारी ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, इराणने असा करार करावा ज्यामध्ये अण्वस्त्रांचा विकास थांबविण्याची स्पष्टपणे तरतूद असेल. ट्रम्प म्हणाले की, वेळ संपत चालली आहे आणि परिस्थिती भयानक आहे.

ट्रम्प यांनी जून २०२५ मध्ये अमेरिका आणि इस्रायल यांनी संयुक्तपणे इराणच्या प्रमुख परमाणु सुविधांवर हल्ला केला होता, याची आठवणही आपल्या पोस्टमध्ये करून दिली. ते म्हणाले आहेत की, जर इराणने त्याचे पालन केले नाही तर पुढचा हल्ला अधिक गंभीर असेल, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. त्यांनी असेही म्हटले की, अमेरिकेचा एक मोठा नौदल ताफा इराणच्या दिशेने येत आहे.

जर इराणी सरकारने निदर्शकांविरुद्ध हिंसाचार केला तर, अमेरिका हस्तक्षेप करू शकते, असे ट्रम्प यांनी आधी म्हटलं आहे. तसेच इराणने आपला अणुकार्यक्रम पुन्हा सुरू केल्यास अमेरिका कारवाई करेल असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ajit Pawar Death – अपघातग्रस्त विमानाचा ब्लॅक बॉक्स सापडला, फॉरेन्सिक टीमचा तपास सुरू

बारामती विमान दुर्घटनेनंतर हवाई दलाची तातडीची मदत, लोहेगाव येथून हवाई वाहतूक नियंत्रण पथक तैनात

हा निव्वळ एक अपघात, यात राजकारण आणू नका; अजित पवार यांच्या निधनावर शरद पवार यांची प्रतिक्रिया

पायलटने मेडे कॉल दिला नाही, अजित पवारांच्या विमान अपघाताप्रकरणी DGCA ची माहिती

Ajit Pawar Death – विचित्र योगागोग! अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर सोशल मीडियावर ६ अंकांची चर्चा

Ajit Pawar Plane Crash – भावाला पायलट बनवण्याचं स्वप्न अधुरं राहिलं… पिंकी माळीच्या मृत्यूने सर्वच हळहळले

अजित पवार यांचा मृत्यू ‘अकाली’; सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी व्हावी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची मागणी

Ajit Pawar Death – साखर कारखान्याचे संचालक ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अजित पवारांची थक्क करणारी कारकीर्द

Ajit Pawar Plane Crash – उत्तम प्रशासक व एक अत्यंत मोठा लोकनेता महाराष्ट्राने कायमचा गमावला, जयंत पाटील भावुक