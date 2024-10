ओमर अब्दुल्ला यांनी घेतली जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ; सोहळ्याला राहुल गांधी, प्रियंका गांधींची उपस्थिती

नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदाची आज शपथ घेतली. जम्मू-काश्मीर केंद्र शासित प्रदेशचे ते पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. श्रीनगरमधील शेर-ए-काश्मीर इंटरनॅशनल कॉन्फ्रन्स सेंटमध्ये त्यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी ओमर अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली.

#WATCH | Omar Abdullah took oath as the Chief Minister of Jammu and Kashmir, in Srinagar

The leaders from INDIA bloc including Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Congress leader Priyanka Gandhi Vadra, JKNC chief Farooq Abdullah, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, PDP chief Mehbooba… pic.twitter.com/kasFd4sawM

— ANI (@ANI) October 16, 2024