सभापतींचा पक्षपाती कारभार; राज्यसभेत जगदीप धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव

राज्यसभेच्या सभापतींचा पक्षपातीपणा दिवसेंदिवस वाढत असून विरोधी सदस्यांना बोलूच दिले जात नसल्याचा आरोप करत काँग्रेसने सभापती जगदीप धनखडांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. या प्रस्तावावर विरोधी पक्षाच्या 60 सदस्यांच्या सह्या आहेत.

संसदेत आणि संसदेबाहेर अदानी समूहाच्या जेपीसी चौकशीवरून रान उठलेले असताना आता राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधातही विरोधक एकजुट झाले आहेत. जगदीप धनखड यांना पदावरून हटवण्यासाठी इंडिया आघाडीने अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. मंगळवारी दुपारी 1 वाजून 37 मीनिटांनी ‘इंडिया’ आघाडीने राज्यसभेच्या महासचिवांकडे हा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावावर 60 सदस्यांच्या सह्या आहेत.

INDIA Bloc formally submits a no-confidence motion against the Chairman of the Rajya Sabha, tweets Congress MP Jairam Ramesh pic.twitter.com/ZHglcPGD8b

— ANI (@ANI) December 10, 2024