पद्म पुरस्कार २०२६: धर्मेंद्र, रोहित शर्मा आणि पियुष पांडे यांचा गौरव; प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला घोषणा

प्रजासत्ताक दिनाच्या ७७ व्या वर्धापन दिनाच्या पूर्वसंध्येला देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कारांपैकी एक असलेल्या ‘पद्म’ पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र आणि केरळचे माजी मुख्यमंत्री व्ही. एस. अच्युतानंदन (मरणोत्तर) यांच्यासह पाच मान्यवरांना ‘पद्मविभूषण’ देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे.
पद्मविभूषण पुरस्काराचे मानकरी
यंदाचे पाच पद्मविभूषण पुरस्कार खालील मान्यवरांना प्रदान करण्यात आले आहेत:
धर्मेंद्र (कला)
व्ही. एस. अच्युतानंदन (मरणोत्तर – सार्वजनिक व्यवहार)
के. टी. थॉमस (सार्वजनिक व्यवहार)
एन. राजम (शास्त्रीय व्हायोलिन वादक – कला)
पी. नारायणन (साहित्य आणि शिक्षण)
पद्मभूषण पुरस्कारांची यादी
प्रशासकीय सेवा, कला आणि उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांना पद्मभूषण पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, प्रसिद्ध जाहिरात तज्ज्ञ पियुष पांडे (मरणोत्तर), बँकिंग क्षेत्रातील उदय कोटक, ज्येष्ठ अभिनेते ममूटी, गायिका अलका याज्ञिक आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते व्ही. के. मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. तसेच अमेरिकेतील डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू यांनाही हा सन्मान मिळाला आहे.
क्रीडा आणि इतर क्षेत्रातील पद्मश्री
देशाच्या मानगुंफेत मानाचा तुरा रोवणाऱ्या अनेक मान्यवरांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
रोहित शर्मा (भारतीय क्रिकेटपटू)
हरमनप्रीत कौर भुल्लर (भारतीय महिला क्रिकेट कर्णधार)
सविता पुनिया (महिला हॉकी खेळाडू)
सतीश शाह (मरणोत्तर – अभिनेते)
प्रसेनजित चॅटर्जी (टॉलीवूड अभिनेते)
ममिडाला जगदेश कुमार (माजी यूजीसी अध्यक्ष)
पुरस्कारांची वैशिष्ट्ये
यंदाच्या पुरस्कारांच्या यादीत १९ महिलांचा समावेश असून ६ परदेशी नागरिक/अनिवासी भारतीयांचा (NRI) गौरव करण्यात आला आहे. तसेच १६ जणांना मरणोत्तर पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. राष्ट्रपतींच्या हस्ते राष्ट्रपती भवनात आयोजित विशेष सोहळ्यात हे पुरस्कार प्रदान केले जातात.