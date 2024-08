मोठी बातमी! पाकिस्तानच्या सीमेवर नापाक हालचाली, अचानक वाढला तणाव; CDS चौहान यांचं मोठं विधान

जम्मू-काश्मीरमध्ये पाकिस्तानच्या कुरघोडी आणि सीमेवर चीनच्या कुरापती सुरूच आहेत. अशातच बांगलादेशात सत्तापालटाने अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अशा अनेक आघाड्यांवर हिंदुस्थानला सामना करावा लागत आहे. आता पाकिस्तानने सीमेवर नापाक हालचाली सुरू केल्या आहेत. हिंदुस्थान-पाकिस्तान सीमेवर तणाव वाढला आहे. हिंदुस्थानच्या सैन्याचे प्रमुख सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ले आणि बांगलादेशातील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांचे विधान महत्त्वाचे मानले जात आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर सध्या संपूर्ण जग एका मोठ्या घातक स्थितीतून जात आहे, असे सीडीएस जनरल चौहान म्हणाले.

हिंदुस्थान-पाकिस्तान सीमेवर पीर पंजाल भागात अचानक तणाव वाढला आहे. बांगलादेशात होत असलेल्या हिंसाचाराने चिंता वाढवली आहे. बांगलादेशात सत्तापालटाची घटना सुरू असताना दुसऱ्या देशांसोबतचा सीमेवरील तणाव कायम आहे, असे सीडीएस अनिल चौहान यांनी सांगितले.

#WATCH | Delhi | While speaking at an event – ‘Military Ammunition – Make in India and make for the world’, CDS, General Anil Chauhan says, “When we look around us, we find that the world is in turmoil. The global geopolitical environment is in a state of flux. I believe we are… pic.twitter.com/c1AfeOhbTW

— ANI (@ANI) August 8, 2024