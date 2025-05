हिंदुस्थाननं जिरवली, तरी पाकिस्तानला युद्धाची खुमखुमी; सैन्य LoC वर आणण्यास सुरुवात, परिस्थिती चिघळण्याचे संकेत

पहलगाम हल्ल्याचा बदला घेत हिंदुस्थानने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले आणि पाकिस्तान, पीओकेमध्ये घुसून दहशतवादी तळ नष्ट केले. यामुळे बिथरलेल्या पाकिस्ताने 8 आणि 9 मेच्या रात्री ड्रोन्स आणि क्षेपणास्त्राने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. हा हल्ला हिंदुस्थानने परतवून लावला. यामुळे अधिकच चेकाळलेल्या पाकिस्तानने 9 आणि 10 मेच्या रात्री अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र डागली. या क्षेपणास्त्रांच्याही हिंदुस्थानने हवेतच चिंधड्या केल्या आणि पाकिस्तानमधील अनेक हवाई तळ उद्ध्वस्त केले.

हिंदुस्थानने एवढी जिरवली तरीही पाकिस्तानची युद्धाची खुमखुमी काही कमी झालेली नाही. नियंत्रण रेषेवरही पाकिस्तानची आगळीक सुरुच आहे. शस्त्रसंधींचे उल्लंघन करणाऱ्या पाकिस्तानने आता सैन्य नियंत्रण रेषेजवळ आणण्यास सुरुवात केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये विंग कमांडर व्योमिका सिंह यांनी ही माहिती दिली. यामुळे तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

#WATCH | Delhi | #OperationSindoor | Wing Commander Vyomika Singh says, “…Pakistan Army has been observed to be moving its troops towards forward areas, indicating an offensive intent to further escalation. Indian armed forces remain in a high state of operational readiness,… pic.twitter.com/hmbqPVEGBF

