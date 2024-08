बोलण्याचे तारतम्य तर नाहीच आता आंधळेही झालात का? हरभजन सिंग ट्रोलर्सवर भडकला

पाकिस्तानी क्रिकेटचे चाहते हिंदुस्थानचा माजी क्रिकेटपटू हरभजन सिंगच्या निशाण्यावर आहेत. हरभजन सोशल मीडियावर नेहमी सक्रिय असतो. हिंदुस्थानच्या क्रिकेटपटूंविरोधात बोलणाऱ्यांना फैलावर घेतो. अलीकडेच एका पाकिस्तानी पत्रकाराने एमएस धोनीची मोहम्मद रिझवानशी तुलना केल्यामुळे हरभजनने त्याला धाऱ्यावर धरले होते. आता त्याने इरफान पठाणला ट्रोल करणाऱ्या एका पाकिस्तानी चाहत्याला फटकारले आहे.

बाबर आझम वर्ल्ड नावाच्या ‘एक्स’ अकाउंटवरील एक व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये बाबर आझम मॅचनंतर ड्रेसिंग रूममध्ये जाताना दिसत आहे. ‘जेव्हा इरफान पठाणने बाबर आझमला मुलाखतीसाठी विनंती केली आणि त्यांनी नकार दिला’, असे कॅप्शन त्या व्हिडिओला देण्यात आले आहे. मात्र, या व्हिडिओमध्ये इरफान पठाण कुठेही दिसत नाहीय. त्यामुळे या पोस्टवरून हरभजन सिंग भडकला आहे.

Where is @IrfanPathan in this video ?? Bolne ki tameez to aap logo ko pehle hi nahi thi. Ab aankho se dikhna bi bandh ho gya kya ? Waise bi agar angreji mai swal pooch liya to pange pad jayenge. https://t.co/0IQpnDEBC4

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) August 1, 2024