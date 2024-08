Paris Olympic 2024 : पदकांची हॅटट्रीक हुकली; मनू भाकरचं चौथ्या स्थानावर समाधान

फ्रान्सच्या पॅरिस शहरात सुरू असलेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत हिंदुस्थानची नेमबाज मनू भाकर हिची पदकांची हॅटट्रीक करण्याची संधी हुकली आहे. शनिवारी झालेल्या 25 मीटर एअर पिस्तूल महिला एकेरीच्या फायनलमध्ये मनू भाकरला चौथ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. मात्र तत्पूर्वी तिने 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात वैयक्तीक आणि मिश्र दुहेरीत कांस्य पदक जिंकून देशाची मान अभिमानाने उंचावली.

25 मीटर पिस्तूल फायनलमध्ये मनू भाकर एकवेळ दुसऱ्या स्थानावर होती. मात्र त्यानंतर ती सहाव्या स्थानावर फेकली गेली. पुन्हा कमबॅक करत मनू तिसऱ्या स्थानावर आली. 8 फेऱ्यानंतर मनू भाकर आणि हंगेरीची मेजॉर व्हेरॉनिकाचे 28 पॉइंट झाले. त्यानंतर दोघींमध्ये शुट ऑफ झाला. यात मनू कमी पडली आणि तिला चौथ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले.

‘ ! Despite another strong performance from Manu Bhaker in the final, she unfortunately missed out on securing a third Olympic medal at #Paris2024.

Keep your chin up queen, you have already made India proud with your efforts!… pic.twitter.com/ImWJmwmKDb

— India at Paris 2024 Olympics (@sportwalkmedia) August 3, 2024