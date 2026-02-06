Parliament Budget Session – लोकसभा, राज्यसभेत गदारोळ; कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी सरकारला कोंडीत पकडले आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना संसदेत बोलू दिले जात नसल्याचा आरोप होत आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत शुक्रवारीही गदारोळ सुरूच राहिला आणि त्यामुळे दोन्ही सदनांचे काम 9 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आले. लोकसभेत शुक्रवारी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी वेलमध्ये एकत्र येत घोषणाबाजी केली आणि पोस्टर फडकावले. या गोंधळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
लोकसभेतील कामकाज शुक्रवारी गोंधळाने सुरू झाले. प्रश्नोत्तराचा तास सुरू होताच विरोधी पक्षाच्या सदस्य पोस्टर फडकावत संसदेच्या वेलमध्ये एकत्र आले. त्यावर सभापती ओम बिर्ला म्हणाले, तुम्हाला पद्धतशीरपणे कोंडी निर्माण करायची असेल आणि प्रतिष्ठा राखायची नसेल, तर मी असे सभागृह चालवू शकत नाही. सभापतींनी सदस्यांना दुसऱ्या बाजूला जाऊन कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेत सहभागी होण्यास सक्त मनाई केली आणि नंतर दुपारी १२ वाजेपर्यंत सभागृह तहकूब करण्याची घोषणा केली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी लोकसभेत “संविधानाचा विजय” च्या घोषणा दिल्या.
दुपारी १२ वाजता कामकाज दुसऱ्यांदा सुरू झाले तेव्हा विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी फलक हातात घेऊन घोषणाबाजी करत वेलमध्ये गर्दी केली. सभापतींनी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना त्यांच्या खुर्च्यांवर परतण्याचे आवाहन केले, परंतु अपील निष्फळ ठरले. त्यानंतर सभापतींनी ९ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत सभागृह तहकूब करण्याची घोषणा केली.
राज्यसभेतील कामकाज शांततेत सुरू झाले आहे. राज्यसभेत शून्य तासाचे कामकाज सुरू आहे. शून्य प्रहरात सदस्य जनहिताचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. राज्यसभेतील अनेक सदस्यांनी विविध विषयांवरील खाजगी सदस्य विधेयके सादर केली. राज्यसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले आहे. खाजगी सदस्य विधेयके सभागृहात मांडली जात आहेत. प्रियंका चतुर्वेदी यांनी वरिष्ठ सभागृहात विमानभाडे, प्रवासी सुविधा आणि पशुपालन या विषयांवरील दोन विधेयके मांडली. उपसभापती हरिवंश अध्यक्षस्थानी होते.
काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी सभागृहाच्या संमतीने सभागृह तहकूब करण्याची मागणी केली. उपसभापती हरिवंश यांनी या विषयावर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांचे मत मागितले. किरेन रिजिजू यांनीही जयराम रमेश यांच्या प्रस्तावाशी सहमती दर्शविली. त्यानंतर, सभागृहाच्या संमतीने, उपसभापतींनी ९ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत सभागृह तहकूब करण्याची घोषणा केली.