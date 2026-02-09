विरोधक लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत; विरोधकांची आक्रमक भूमिका

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू आहे. लोकसभेत झालेल्या गदारोळामुळे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर चर्चा होऊ शकली नाही. गदारोळामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाशिवाय आभार प्रस्ताव मंजूर करावा लागला. लोकसभेत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना बोलू दिले जात नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तसेच आता विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी करण्यात येत आहे.
विरोधी पक्ष आता लोकसभेत अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी करत आहे. विरोधी पक्षांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व विरोधी पक्ष या प्रस्तावावर सहमत आहेत आणि लवकरच लोकसभा महासचिवांना नोटीस सादर करण्याची तयारी करत आहेत. विरोधकांचे म्हणणे आहे की अध्यक्षांविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर अद्याप स्वाक्षऱ्या प्रलंबित आहेत. जर विरोधकांनी अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला तर त्याचा सलग दुसऱ्यांदा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या ओम बिर्ला यांच्या कारकिर्दीवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलण्यापासून रोखण्यात आले. त्यामुळे विरोधकांनी अध्यक्षांविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेत अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधी पक्ष लोकसभा अध्यक्षांवर संतप्त आहेत. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर विरोधी पक्षांना बोलण्यापासून रोखल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलण्यापासून रोखल्याचा आरोप केला. त्यानंतर चर्चेशिवाय आणि उत्तर न देता आभार प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना लोकसभेत बोलू दिले नाही असा आरोप केला. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले की विरोधी पक्षनेता हा सभागृहातील विरोधी पक्षाचा आवाज आहे. विरोधी पक्षनेत्याला बोलू न देणे हे विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्यासारखे आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला पंतप्रधानांच्या सभागृहात अनुपस्थितीबद्दल म्हणाले की, जर पंतप्रधान सभागृहात आले असते तर त्यांच्यासोबत काहीही अप्रिय घडले असते. हे पाहता, मी स्वतः त्यांना सभागृहात न येण्याची विनंती केली होती. बिर्ला यांच्या या कार्यपद्धतीबाबत विरोधक आता आक्रमक झाले आहेत.