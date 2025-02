Rahul Dravid च्या कारला रिक्षाची धडक, दोघांमध्ये वाद; व्हिडिओ व्हायरल

हिंदुस्थानच्या क्रिकेट संघाचा माजी प्रशिक्षक आणि उत्तम फलंदाज राहुल द्रविड हा एका घटनेमुळे चर्चेचा आला आहे. बंगळुरूच्या रस्त्यावर एक रिक्षा चालकासोबत वाद घालताना त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. राहुल द्रविडच्या कारला रिक्षाची धडक बसली. यामुळे त्यांच्यात वाद झाला असल्याची माहिती आहे.

Indian cricketer Rahul Dravid’s car & a commercial goods vehicle were involved in a minor accident on Cunningham road in #Bengaluru. And unlike the #cred ad, #RahulDravid & the goods vehicle driver engaged in a civilized argument & left the place later. No complaint so far pic.twitter.com/HJHQx5er3P

— Harish Upadhya (@harishupadhya) February 4, 2025