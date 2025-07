लॉर्ड्सवर शेवटच्या षटकात हायव्हॉल्टेज ड्रामा; शुभमन गिलचा रुद्रावतार, सिराजमधला DSP जागा झाला; नेमकं काय घडलं?

हिंदुस्थान आणि इंग्लंडमध्ये लॉर्ड्सवर तिसरा कसोटी सामना सुरू आहे. पाच सामन्यांच्या मालिकेत दोन्ही संघ 1-1 अशा बरोबरीत असून तिसरा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी घेण्यासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा पहिला डाव 387 धावांमध्ये गुंडाळवर हिंदुस्थाननेही पहिल्या डावात 387 धावाच केल्या. तिसऱ्या दिवशीचा खेळ संपण्यास 6 मिनिटे बाकी असताना हिंदुस्थानचा डाव आटोपला. यानंतर इंग्लंडला फलंदाजीला उतरावे लागले. यानंतर किमान दोन षटकांचा खेळ होऊ शकला नसता. पण इंग्लंडच्या खेळाडूंनी नाटकं सुरू केली आणि जसप्रीत बुमराहचे एकच षटक पूर्ण झाले. यामुळे मैदानात मोठा ड्रामा झाला.

हिंदुस्थानचा डाव संपल्यानंतर इंग्लंडचा संघ मैदानात उतरला. डावखुरा फलंदाज बेन डकेट आणि जॅक क्रॉली ही जोडी सलामीला आली. दुसरीकडे शुभमन गिलने चेंडू जसप्रीत बुमराकडे सोपवला. दिवस संपण्यास सहा ते सात मिनिटांचा कालावधी बाकी असल्याने दोन षटकांचा खेळ होऊ शकला असता. पण जास्त षटके होऊ नये म्हणून इंग्लंडने रडीचा डाव सुरू केला.

