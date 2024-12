Parliament Winter Session 2024 – मोदी-अदानी भाई भाई…, संसद परिसरात इंडिया आघाडीचं काळे मास्क घालून आंदोलन

अदानी लाचखोरी प्रकरणावरून इंडिया आघाडीने संसदेत सरकारला धारेवर धरले आहे. आज पुन्हा इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी संसद परिसरात अदानी प्रकरणावरून मोदी सरकार विरोधात आंदोलन केले. आंदोलनात ‘इंडिया’ आघाडीतील विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी घोषणा देत आंदोलन केले. मोदी-अदानी एक है, एक है तो सेफ है, मोदी-अदानी भाई भाई…, अशा घोषणा विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी दिल्या. लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांच्यासह ‘इंडिया’ आघाडी अनेक खासदार या आंदोलनात सहभागी झाले होते. तोंडावर काळा मास्क घालून आणि त्या मास्कवर मोदी-अदानी भाई भाई, असे लिहून विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारचा निषेध केला.

पंडित जवाहरलाल नेहरू जे स्वातंत्र्य लढ्यात 13 वर्षे तुरुंगात होते, त्यांना देशद्रोही म्हणतात. पाकिस्तानचे दोन तुकडे त्या इंदिरा गांधींना देशद्रोही म्हणतात. राजीव गांधी देशासाठी शहीद झाले, त्यांनाही देशद्रोही म्हटले जाते. ते आता राहुल गांधींवर अशीच टीका करत असतील तर त्यात काही नवीन नाही. मला माझ्या भावावर (राहुल गांधी) खूप अभिमान आहे. माझ्या भावाला देशापेक्षा मोठं काहीच नाही. देशाच्या एकतेसाठी कन्याकुमारी ते काश्मीरपर्यंत 8 हजार किलोमीटरची यात्रा त्यांनी केली आहे. त्यात ते चार हजार किलोमीटर पायी चाललेत. त्यामुळे विरोधकांनी काहीही टीका केली तरी त्याने फरक पडत नाही, असा टोला प्रियंका गांधी यांनी राहुल गांधींवर टीका करणाऱ्या सत्ताधारी भाजपला लगावला. राहुल गांधी यांच्यावर गद्दार अशी टीका करणाऱ्या भाजपचे निशिकांत दुबे आणि संबित पात्रा यांना प्रियंका गांधी यांनी खणखणीत प्रत्युत्तर दिले.

अदानी प्रकरणावर चर्चा करण्याची यांची (मोदी सरकार) हिंमत नाही. करावी चर्चा त्यांनी, चर्चा करण्यात काय आक्षेप आहे? लोकशाहीत चर्चा महत्त्वाची आहे. चर्चा करण्यालाही घाबरत आहेत, असा टोला प्रियंका गांधी मोदी सरकारला लगावला.

