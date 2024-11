Adani Indictment – अदानींना तुरुंगात टाकलं पाहिजे, पण सरकार त्यांना वाचवतंय; राहुल गांधी यांचा घणाघात

उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकेत झालेल्या लाचखोरीच्या आरोपांवरून लोकसभा विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी आक्रमक झाले आहेत. अदानींना अटक करा, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. संसदेच्या आवारात राहुल गांधी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. सरकार अदानींना पाठिशी घालत असल्याचा आरोपही यावेळी राहुल गांधी यांनी केला.

VIDEO | “Do you think Adani is going to accept the charges? Obviously, he is going to deny the charges. The point is he has to be arrested. As we have said, hundreds of people are being arrested on tiny charges, the gentleman has been indicted in the United States for thousands… pic.twitter.com/frMiHtBDsd

— Press Trust of India (@PTI_News) November 27, 2024