झारखंडमध्ये राहुल गांधी यांचं हेलिकॉप्टर रोखल्याचा आरोप, पंतप्रधान मोदींचा कार्यक्रम कारणीभूत?

लोकसभा विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांचे हेलिकॉप्टर रोखल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. दोन तासाहून अधिक वेळ उलटूनही राहुल गांधी यांच्या हेलिकॉप्टरला उड्डाणाची परवानगी दिली गेली नव्हती. झारखंडमध्ये हा प्रकार घडला आहे. काही दिवसांपूर्वी अशाच प्रकारे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे हेलिकॉप्टर एअर क्लिअरन्स न मिळाल्याने रोखण्यात आले होते.

महाराष्ट्रासह झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणूक सुरू आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे प्रचार सभा घेत आहेत. राहुल गांधी यांची आज झारखंडमध्ये प्रचार सभा झाली. ही सभा झाल्यानंतर राहुल गांधी हेलिकॉप्टरने बेरमो येथे सभेसाठी रवाना होणार होते. पण एअर क्लिअरन्स न मिळाल्याने राहुल गांधी यांचे हेलिकॉप्टर महगामामध्येच रोखण्यात आले.

VIDEO | Congress MP Rahul Gandhi’s helicopter is yet to take off from Jharkhand’s Godda as it awaits clearance from Air Traffic Control (ATC). pic.twitter.com/B8CTHoJ9Qs

— Press Trust of India (@PTI_News) November 15, 2024