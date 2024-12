मोदी-अदानी एक है, अदानी सेफ है! राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात संसद परिसरात विरोधकांचं आंदोलन

उद्योजक गौतम अदानी यांच्या लाचखोरी प्रकरणावरून विरोधी पक्ष आक्रमक झाले. विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी आज संसदे परिसरात घोषणा दिल्या. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसद परिसरात घोषणा देत आंदोलन केले. यावेळी काँग्रेस नेत्या खासदार प्रियंका गांधीही होत्या.

अदानी लाचखोरी प्रकरणावरून आंदोलन केले. यावेळी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी ‘मोदी अदानी एक है, अदानी सेफ है’ असे लिहिलेले जॅकेट्स घातलेली होती. अदानींच्या घोटाळ्याने देशाची लाज काढली. मोदी यावर स्पष्टीकरण देणार का? (Adani Scam Is National Shame Modi Must Explain) अशा आशयाचे फलक घेत विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसदेच्या आवारात घोषणा देत आंदोलन केले. विरोधी खासदारांनी मानवी साखळी करत संसदेच्या आवारात आंदोलन केले.

#WATCH | Delhi: “…Modi ji can’t get Adani ji investigated because if he does that, he would be getting himself investigated…Modi aur Adani ek hain. Do nahi hain, ek hain,” says LoP Lok Sabha Rahul Gandhi as he joins Opposition MPs in protest over Adani matter. pic.twitter.com/M52AtAjBPA

— ANI (@ANI) December 5, 2024