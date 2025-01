Maha Kumbh Mela 2025 – भाविकांवर लक्ष देण्याऐवजी व्हिआयपींच्या दिमतीला, चेंगराचेंगरीला प्रशासनच जबाबदार; राहुल गांधींची सडकून टीका

उत्तर प्रदेशात प्रागराजमधील महाकुंभ मेळ्यातील चेंगराचेंगरीवर लोकसभा विरोधी पक्षनेते, काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया दिला आहे. राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट केली आहे. प्रयागराज महाकुंभमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीत अनेकांचा मृत्यू झाला आहे आणि अनेकजण जखमी झाले आहे. ही घटना अत्यंत दुःखद आहे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.

प्रयागराजमधील घटना अत्यंत दुःखद आहे. पीडित कुटुंबीयांबद्दल संवेदना व्यक्त करतो. आणि जखमींची प्रकृतीत लवकर सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, असे राहुल गांधी म्हणाले. या दुःखद घटनेला सदोष व्यवस्थापन, अव्यवस्था आणि सामान्य भाविकांऐवजी व्हिआयपींच्या दिमतीला असलेला प्रशासन कारणीभूत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे.

महाकुंभ अजून बरेच दिवस चालणार आहे. आणखी अनेक महास्नान होणार आहेत. यामुळे अशी घटना पुन्हा होऊ नये यासाठी सरकारने व्यवस्थेत सुधारणा करायला हवी. व्हिआयपी कल्चरला लगाम घालावी आणि सामान्य भाविकांच्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी उत्तम व्यवस्था करावी, असा सल्ला राहुल गांधी दिला आहे. तसेच काँग्रेस कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी पीडित कुटुंबांची मदद करावी, अशी सूचनाही राहुल गांधी यांनी दिली आहे.

Congress National President Mallikarjun Kharge tweets, “During the Maha Kumbh, the news of stampede on the banks of Teerthraj Sangam in which several people lost their lives and many others got injured is extremely heart-wrenching. Our deepest condolences to the families of the… pic.twitter.com/yWqWm6VwMt

