Diogo Jota – लिव्हरपूलच्या स्टार फुटबॉलपटूचा भीषण कार अपघातात मृत्यू, 10 दिवसांपूर्वीच झालं होतं लग्न

फुटबॉल जगतातील एक दु:खद बातमी आली आहे. पोर्तुलागचा स्टार खेळाडू आणि लिव्हरपूल या आघाडीच्या क्लबचे प्रतिनिधित्व करणारा फुटबॉलपटू डिओगो जोटा (वय – 28) याचा भीषण कार अपघातामध्ये मृत्यू झाला आहे. यामुळे क्रीडा विश्वावर शोककळा पसरली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, स्पेनच्या जमोरा प्रांतातील ए-52 रोडवर हा अपघात झाला. लँबोर्गिनी कारमधून तो आपला भाऊ आंद्रे सिल्वा याच्यासोबत जात होता. स्थानिक वेळेनुसार रात्री साडे बारा वाजता एका गाडीला ओव्हरटेक करताना लँबोर्गिनी कारचे टायर फुटले आणि कारला भीषण आग लागली. या आगीत होरपळल्याने डिओगो जोडा आणि त्याचा भाऊ आंद्रे सिल्वा (वय – 26) याचा मृत्यू झाला.

Liverpool striker Diogo Jota and his brother have both passed away due to traffic accident, reports Marca.

Deepest condolences, support, and thoughts are with those involved, his family and loved ones.

May his soul rest in peace. 🤍🕊️ pic.twitter.com/qwz7soJu5n

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2025