अदानींवरून लक्ष विचलित करण्याची खेळी, पण आम्ही शेवटपर्यंत सोडणार नाही; राहुल गांधींचा मोदी सरकारला इशारा

अदानी लाचखोरी प्रकरणावरून विरोधी पक्षांनी संसदेत मोदी सरकारला घेरले आहे. सततच्या गदारोळामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प होत आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर राहुल गांधी यांनी संसद परिसरात माध्यमांशी संवाद साधला.

माझी लोकसभा अध्यक्षांसोबत बैठक झाली. सभागृहात माझ्याबद्दल जी काही अपमानास्पद वक्तव्य केली गेली ती कामकाजातून वगळावी, अशी आमच्या पक्षाची मागणी आहे. अशी वक्तव्य तपासू असे लोकसभा अध्यक्षांनी म्हटले आहे, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. माझ्यावर उलटसुलट आरोप होतच असतात. आम्हाला कितीही उकसवण्याचा प्रयत्न झाला तरी सभागृहाचं कामकाज मात्र सुरू ठेवणार, असं आम्ही ठरवलं आहे. काहीही करून सभागृह चालावं, असाच आमचा प्रयत्न असेल. सभागृहात चर्चा व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे. 13 तारखेला संविधानावर चर्चा आहे आणि ही चर्चा व्हायला हवी. त्यामुळे सभागृहाचं कामकाज आम्ही सुरूच ठेवू, असे राहुल गांधी म्हणाले. माझ्याबद्दल विरोधकांना काहीही बोलू दे, ते बोल शकतात. 13 तारखेला चर्चा व्हायला हवी, असे ते पुढे म्हणाले.

VIDEO | “I had a meeting with the Speaker (Lok Sabha) and I told him about my party’s demand to expunge the derogatory remarks made against me. He said he will examine it. They keep hurling baseless accusations, but we have decided that we will let the House run irrespective of… pic.twitter.com/mcd5Vt4RwL

— Press Trust of India (@PTI_News) December 11, 2024