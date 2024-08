स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्यात राहुल गांधी यांचा अपमान! मागच्या रांगेत बसवल्याने काँग्रेस संतप्त

दिल्लीत लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्य दिनाचा सोहळा झाला. या सोहळ्यातला लोकसभा विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांचा फोटो व्हायरल होत आहे. राहुल गांधी यांना या सोहळ्यात ऑलिम्पिकपदक विजेत्यांसोबत मागच्या रांगेत बसवण्यात आले. यामुळे सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. सोशल मीडियावरही यावरून जोरदार चर्चा रंगली. केंद्रातील मोदी सरकारने स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्यात विरोधी पक्षनेत्याचा अपमान केल्याचा आरोप होत आहे. काँग्रेसनेही संताप व्यक्त केला असून मोदी सरकारला सवाल केला आहे.

राहुल गांधी बसलेत त्या पुढील रांगेत ऑलिम्पिकपदक विजेत्यांना बसवल्याचे दिसून येत आहे. तसेच राहुल गांधी ज्या रांगेत बसलेत त्या रांगेत हॉकी टीममधील काही खेळाडू बसलेले दिसत आहेत. राहुल गांधी यांच्या पाठिमागे आणखी दोन रांगा आहेत, तिथे पाहुण्यांना बसवण्यात आल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे 10 वर्षांनंतर पहिल्यादांच स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्याला विरोधी पक्षनेता उपस्थित होता. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्याला मागच्या रांगेत बसवल्याने सरकारच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली जात आहे.

Why is MOD acting so petty !! @RahulGandhi the LOP Lok Sabha seated on 4 th row. LOP is higher than any Cabinet minister. He is next to @PMOIndia in Lok Sabha. @rajnathsingh ji , u can’t allow MOD to politicise national functions !! Not expected fr u Rajnath ji. #IndependenceDay

— Vivek Tankha (@VTankha) August 15, 2024