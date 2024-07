Rain Update : ठाणे, रत्नागिरी, रायगडात शाळा- महाविद्यालयांना सुट्टी

हवामान खात्याने येत्या 24 तासात मुंबई, मुंबई उपनगर, रत्नागिरी, पालघर ,ठाणे या जिल्ह्यांना पुढील 24 तास अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ठाणे, रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यातील शाळा महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील शाळांना देखील सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

Maharashtra | Schools and colleges in Thane to remain closed tomorrow, 26th July in the wake of heavy rainfall alert: Thane Municipal Corporation

IMD has issued heavy rainfall alert in Mumbai, Palghar, Thane and Sindhudurg till 26th July pic.twitter.com/77hEyAijZT

