रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धा – गोव्याला नमवीत महाराष्ट्र अव्वल स्थानी

सामना ऑनलाईन
|

यजमान महाराष्ट्राने गोवा संघावर ८ गडी राखून विजय मिळवित रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेतील एलिट ‘ब’ गटात अव्वल स्थानी झेप घेतली आहे. पहिल्या डावात ६ बळी टिपत फलंदाजीतही चमक दाखविणारा जलज सक्सेना या सामन्याचा मानकरी ठरला.

पुण्याच्या गहुंजेतील महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या मैदानावर हा सामना झाला. गोव्याला २०९ धावांवर रोखल्यानंतर महाराष्ट्राने ३५० धावसंख्या उभारून पहिल्या डावात १४१ धावांची मोठी आघाडी घेतली होती. त्यानंतर अभिनव तजराणाची (१०९) शतकी खेळी आणि दर्शन मिसाळच्या (६५) अर्धशतकाच्या जोरावर गोव्याने दुसऱ्या डावात ९७ षटकांत २४८ धावसंख्या उभारून महाराष्ट्राला विजयासाठी १०८ धावांचे किरकोळ लक्ष्य दिले. जलज सक्सेनाने ५, तर हितेश वाळूजने ४ बळी टिपत गोव्याची दाणादाण उडविली.

महाराष्ट्राने केवळ २१.१ षटकांत २ बाद १०९ धावसंख्या उभारून विजयाची औपचारिकता पूर्ण केली. यात पृथ्वी शॉ (१७), नीरज जोशी (२२), अर्शिन कुलकर्णी (नाबाद ५२) व सिद्धार्थ म्हात्रे (नाबाद १४) यांनी उपयुक्त फलंदाजी केली. गोव्याकडून ललित यादव व दर्शन मिसाळ यांनी १-१ बळी टिपला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आयसीसीच्या तंबीनंतर पाकिस्तानचा यू टर्न! टी-२० वर्ल्ड कपमध्ये सहभाग निश्चित; संघ जाहीर

ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धा – सबालेंका, अल्काराजची उपांत्यपूर्व फेरीत धडक

IND vs NZ – मालिका विजयाची नवमी; हिंदुस्थानचा न्यूझीलंडवर सलग तिसरा विजय

सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना 30 वर्षांनंतरही फुटकी कवडी नाही; प्रकल्पग्रस्त आंदोलन छेडणार, पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयावर धडक

त्री-मंदिराचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा – 30 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी दरम्यान ठाण्यात तीन दिवस वाहतुकीत बदल

सुट्ट्यांच्या आनंदाला लागला ‘ब्रेक’… दोन तासांच्या प्रवासाला 4 तास; सलग दुसऱ्या दिवशी ट्रॅफिककोंडी; बोरघाटात ६ किमी रांगा

Losses of Breaking Bank FD Before Maturity & Ways to Avoid It

असं झालं तर… बँकेची एफडी मोडावी लागली…

पाकिस्तानच्या तुरुंगात हिंदुस्थानी मच्छीमाराचा मृत्यू, शिक्षा पूर्ण होऊनही सुटका नाही

डोंबिवलीत आनंद दिघे उद्यानाची दुरवस्था; नाल्याचे पाणी घुसल्याने दुर्गंधी, प्रशासनाचे दुर्लक्ष