RBI MPC Meet 2024 : सलग नवव्यांदा रेपो रेट ‘जैसे थे’, 18 महिन्यांपासून व्याजदरात बदल नाही, कर्जदारांचा हिरमोड

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सलग नवव्यांदा रेपो रेट ‘जैसे थे’ ठेवले आहेत. रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आल्याची माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. त्यामुळे महागाईने पिचलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांचा आणि कर्जदारांचा हिरमोड झाला आहे.

आरबीआयच्या पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक 6 ते 8 ऑगस्ट दरम्यान पार पडली. या बैठकीमध्ये 6 पैकी 4 जणांनी रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याच्या बाजूने मत दिले, तर दोघांनी याला अनुकुलता दर्शवली. मात्र बहुमतामुळे रेपो रेट जैसे थे ठेवण्यात आले, अशी माहिती शक्तिकांत दास यांनी दिली.

रेपो रेटसह स्टँडर्ड डिपॉझीट फॅसिलीटी (एसडीएफ) रेटही 6.25 टक्के आणि मार्जिनल स्टँडर्ड फॅसिलीटी (एमएसएफ) रेटही 6.75 टक्के ठेवण्यात आला आहे. तसेच 2024-25 या वित्तीय वर्षात जीडीपी ग्रोथ 7.2 टक्के अपेक्षित आहे. पहिल्या तिमाहीत 7.1 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 7.2 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 7.3 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 7.2 टक्के अपेक्षित आहे, अशी माहितीही दास यांनी दिली.

#WATCH | RBI Governor Shaktikanta Das says, “Real GDP growth for 2024-25 is projected at 7.2% with Q1 at 7.1%, Q2 at 7.2%, Q3 at 7.3%, and Q4 at 7.2%. Real GDP growth for Q1 of 2025-26 is projected at 7.2%.”

