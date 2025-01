शौर्य पुरस्कारांची घोषणा; 942 जणांना शौर्य आणि सेवा पदके, 5 जवानांना मरणोत्तर शौर्य पदक जाहीर

प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने 942 कर्मचाऱ्यांना शौर्य आणि सेवा पदक विजेत्यांची घोषणा केली. त्यात 5 जवानांना मरणोत्तर शौर्य पदके जाहीर करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये पोलीस उपअधीक्षक हिमायून मुझम्मिल (जम्मू आणि काश्मीर पोलीस), हेड कॉन्स्टेबल गिरिजेश कुमार उडदे (सीमा सुरक्षा दल), कॉन्स्टेबल सुनील कुमार पांडे (केंद्रीय राखीव पोलीस दल), हेड कॉन्स्टेबल यांचा समावेश आहे. रवी शर्मा (सशास्त्र सीमा बल) आणि सिलेक्शन ग्रेड फायरमन सतीश कुमार रैना यांचा समावेश आहे. सध्या हे कर्मचारी पोलीस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, नागरी संरक्षण आणि सुधारात्मक सेवांमध्ये कार्यरत आहेत.

एकूण 95 शौर्य पदके, 101 राष्ट्रपती पदके आणि 746 गुणवंत सेवा पदके जाहीर करण्यात आली आहेत. या पुरस्कारांद्वारे, ज्या जवानांनी साहसी कृत्ये केली आहेत आणि सेवेत उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. जीवन आणि मालमत्तेचे रक्षण करताना, गुन्हे रोखताना किंवा गुन्हेगारांना पकडताना असामान्य धैर्य दाखवणाऱ्या जवानांना शौर्य पदके दिली जातात.

#ProudMoment

On the occasion of #RepublicDay2025, the President of India has awarded 04 #GallantryMedals, 02 #PSM & 11 #MSM to #SSB personnel.#DGSSB and all ranks extend their heartfelt congratulations to the awardees & their families.@PMOIndia @HMOIndia @ANI @DDNewsHindi pic.twitter.com/jwU7BLOL0U

— Sashastra Seema Bal (@SSB_INDIA) January 25, 2025