खेकडे पकडायला गेले अन् टेकडीवर अडकले, जवानांनी केली पाच मुलांची सुटका

खेकडे पकडायला गेलेल्या पाच मुलांची मुंब्रा खडी मशीन धरणाजवळील टेकडीवरून सुखरुप सुटका करण्यात आली. एनडीआरएफचे पथक, अग्नीशमन दलाचे जवान आणि मुंब्रा पोलिसांनी संयुक्त मोहिम राबवत मुलांना टेकडीवरून आणले. मुलांची सुटका केल्यानंतर स्थानिकांनी एनडीआरएफ, अग्नीशमन दल आणि मुंब्रा पोलिसांचे आभार मानले.

#WATCH | Maharashtra: NDRF & fire brigade team rescued the five children who got stuck while catching crabs on a hill near the Mumbra Khadi Machine Dam, in Thane.

Fire Officer, Ganesh Kedare says, "We received a call yesterday at around 8:30 pm that some children got stuck on…

— ANI (@ANI) July 6, 2024