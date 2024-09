मी राजीनामा देण्यास तयार; मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी पश्चिम बंगालच्या जनतेची मागितली माफी

कोलकातामधील आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील डॉक्टर तरुणीवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणावर डॉक्टरांचा संप आणि आंदोलन सुरूच आहे. आंदोलन मागे घेऊन डॉक्टरांनी कामावर परतावं, असं आवाहन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलं होतं. पण दोन तास वाट बघूनही आंदोलक डॉक्टर चर्चेसाठी आले नाहीत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी रिकाम्या खुर्च्यांसमोर एकट्याच वाट बघत बसून होत्या. यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि या प्रकरणी पुन्हा आपली भूमिका स्पष्ट केली.

RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case | West Bengal CM Mamata Banerjee says “I am ready to resign from the Chief Minister of West Bengal. I am not concerned about the post. I want justice, I am only concerned about justice getting served.” pic.twitter.com/tPoZnTVU3z

