Rohit Sharma Retirement : विराट पाठोपाठ रोहितचाही आंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेटला रामराम, निवृत्तीची घोषणा

शेवटपर्यंत उत्कंठा ताणून ठेवणाऱ्या लढतीत दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करत टीम इंडियाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकला. तब्बल 17 वर्षानंतर टीम इंडियाने टी-20 वर्ल्डकप जिंकला आणि देशभरात जल्लोष सुरू झाला. हाच जल्लोष सुरू असताना फायनलमध्ये अर्धशतकीय खेळी करत सामनावीर पुरस्कार जिंकणाऱ्या विराट कोहलीने आणि त्यापाठोपाठ कॅप्टन रोहित शर्मा याने आंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेटला अलविदा केला.

वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर बोलताना रोहित शर्मा म्हणाला की, हा माझा अखेरचा टी-20 सामना होता. क्रिकेटच्या या फॉरमॅटला रामराम करण्याची याहून चांगली वेळ असू शकत नाही. या फॉरमॅटचा प्रत्येक क्षण मी एन्जॉय केला. याच फॉरमॅटद्वारे मी माझ्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीची सुरुवात केली होती आणि मला हेच हवे होते. मला हा वर्ल्डकप जिंकायला होता.

It’s your Captain Rohit Sharma signing off from T20Is after the #T20WorldCup triumph!

He retires from the T20I cricket on a very special note!

Thank you, Captain! #TeamIndia | @ImRo45 pic.twitter.com/NF0tJB6kO1

