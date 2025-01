निवृत्त झाला तरी रोहित शर्माच सर्वोत्तम ICC टी20 संघाचा कर्णधार, ‘या’ खेळाडूंचीही झाली निवड

रोहित शर्माच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने T20 World Cup 2024 उंचावत करोडो क्रीडाप्रेमींना वर्षातील सर्वोत्तम गिफ्ट दिले. वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर त्याने टी20 क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. पंरतु टी20 क्रिकेटमध्ये आणि वर्ल्डकपमध्येही रोहित शर्माचा खेळ दमदार राहिला होता. याचीच दखल घेत ICC ने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ICC Men’s T20 Team Of The Year 2024 च्या कर्णधार पदाची धुरा रोहित शर्मावर सोपवली आहे. त्याचबरोबर टीम इंडियाच्या सर्वाधिक चार खेळाडूंची या वर्षातील सर्वोत्तम संघात निवड करण्यात आली आहे.

Congratulations to the elite players selected for the ICC Men’s T20I Team of the Year 2024 🙌 pic.twitter.com/VaPaV6m1bT

