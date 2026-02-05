आरसीबीची मत्तेदारी की दिल्लीचा इतिहास?

वडोदऱ्यात होणारा महिला प्रीमियर लीगचा अंतिम सामना प्रचंड रंगतदार ठरणार आहे. आत्मविश्वासात असलेली रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (आरसीबी) सलग दमदार कामगिरीच्या जोरावर दुसरे विजेतेपद पटकावण्याच्या इराद्याने उतरेल. स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखाली संघाने फलंदाजी आणि गोलंदाजीमध्ये उत्तम संतुलन साधत प्रतिस्पर्ध्यांना हादरवले आहे. दुसरीकडे, तीन वेळा अंतिम फेरीत अपयशी ठरलेली दिल्ली कॅपिटल्स यावेळी इतिहास बदलण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरेल. नंदनी शर्माची धारदार गोलंदाजी आणि शेफाली-लिझेलची आक्रमक फलंदाजी दिल्लीसाठी मोठी आशा आहे. अनुभव विरुद्ध जिद्द अशी ही लढत प्रेक्षकांना अक्षरशः खिळवून ठेवणारी ठरेल.