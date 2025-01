Saif Ali Khan attack – रक्तबंबाळ असूनही सैफ मुलाला घेऊन चालत हॉस्पिटलमध्ये आला…; डॉक्टरांनी दिली त्याच्या तब्येतीची मोठी अपडेट

बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खान याच्या प्रकृतीबाबत आजची अपडेट लीलावती हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी दिली. न्युरोसर्जन डॉ. नितीन डांगे आणि लीलावती हॉस्पिटलचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर निरज उट्टमणी यांनी माध्यमांना माहिती दिली. सैफ अली खानच्या प्रकृतीत वेगाने सुधारणा होत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.

सैफची प्रकृती आता उत्तम आहे. त्याला आज आम्ही चालावला लावलं. तो व्यवस्थित चालत आहे. त्याला फारश्या वेदना होत नाहीयेत आणि इतर कुठलीही लक्षणं त्याच्यात दिसून आली नाहीत. त्याच्या जखमा आणि इतर महत्त्वाच्या बाबी पाहता त्याला आता ICU मधून स्पेशल रूममध्ये शिफ्ट करण्यात येणार आहे, असे डॉ. नितीन डांगे यांनी सांगितले.



पाठीवर झालेल्या गंभीर जखमेमुळे इन्फेक्शन होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे सैफने काही काळासाठी कामापासून विश्रांती घ्यावी. तसेच त्याला जवळपास आठवडाभरासाठी बाहेर फिरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मणक्याला झालेल्या गंभीर इजेमुळे त्यातून स्त्राव होत होता. आता हा स्त्राव बंद होऊन सुधारणा होत आहे. पण पुन्हा इन्फेकन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सैफ लवकर बरा व्हावा यासाठी त्याला भेटण्यासाठी येणाऱ्यांवर मनाई करण्यात आली आहे. सैफच्या प्रकृतीत वेगाने सुधारणा होत आहे, असे डॉ. डांगे म्हणाले.

#WATCH | Saif Ali Khan Attack Case | Niraj Uttamani, Chief Operating Officer of Lilavati Hospital says, “Saif Ali Khan is a real hero…He is doing well. He has been shifted from ICU to a normal room…” pic.twitter.com/3pucBkC8ys

