झारखंडमध्ये चकमकीत दोन नक्षलवादी ठार, एक जवान शहीद

झारखंडमधील बोकारो जिल्ह्यात सुरक्षा दलाचे जवान व नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत दोन कुख्यात नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. या चकमकीत कोब्रा बटालियनचा एक जवान देखील शहीद झाला आहे.

Jharkhand | Security forces neutralised a Sub-Zonal Naxal Commander, Kunwar Manjhi alias Sahdeo Manjhi alias Sade, during an exchange of fire that took place around 6.30 am today in the forest area in Jharkhand’s Bokaro district. An AK-47 rifle was also recovered in the operation… pic.twitter.com/DNjumObEdO

— ANI (@ANI) July 16, 2025