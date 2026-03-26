वेळ निघून जाण्यापूर्वी गंभीर व्हा, अन्यथा परतीचे मार्ग बंद! युद्धबंदीचा प्रस्ताव फेटाळल्याने ट्रम्प भडकले, इराणला कडक शब्दात तंबी

मध्य पूर्वेतील युद्धाला महिना पूर्ण होत असताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला कडक शब्दांमध्ये तंबी दिली आहे. इराणने लवकरात लवकर चर्चेबाबत गंभीर व्हावे, अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाईल आणि त्याचे परिणाम भीषण असतील, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. युद्धबंदीचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला हा अल्टिमेटम दिला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रुथवर पोस्ट शेअर केली आहे. ते म्हणाले, इराणी वाटाघाटी करणारे लोक अत्यंत विचित्र आहेत. ते पडद्यामागे करारासाठी गयावया करत आहेत, मात्र उघडपणे वेगळेच भासवतात. त्यांनी लवकर गांभीर्य दाखवावे, कारण एकदा वेळ निघून गेली की ‘नो टर्निंग बॅक’ असेल. हे चित्र अजिबात चांगले नसेल. यावेळी ट्रम्प यांनी नाटो देशांनाही खर्चाचा वाटा उचलण्यावरून खडे बोल सुनावले आहेत.

Israel Iran War – अमेरिकेचा खतरनाक प्लॅन तयार; इराणमध्ये सैन्य उतरवण्यावर विचार सुरू

दरम्यान, अमेरिकेने पाकिस्तान आणि सौदीच्या माध्यमातून इराणला 15 कलमी युद्धबंदीचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र इराणने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. युद्धबंदी आमच्या अटींवर होईल असे स्पष्ट करत इराणने अमेरिकेसमोर पाच अटी ठेवल्या होत्या. त्यानंतर ट्रम्प यांनी इराणला अंतिम इशारा दिला आहे.

5 देशांसाठी होर्मुझचा मार्ग खुला

जागतिक तेल व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणने आपली पकड घट्ट केली आहे. इराण येथून जाणाऱ्या जहाजांवर निर्बंध घालत असून, काही जहाजांकडून सुरक्षित प्रवासासाठी चिनी युआनमध्ये शुल्क वसूल केले जात असल्याचे वृत्त आहे. तसेच इराणने हिंदुस्थानसह 5 देशांसाठी होर्मुझचा मार्गही खुला केला आहे.

इराणचा मोठा निर्णय; हिंदुस्थानसह 5 देशांसाठी ‘होर्मुझ’चा मार्ग खुला केला, परराष्ट्र मंत्र्यांची घोषणा

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

इराणने मला ‘सर्वोच्च नेता’ बनवण्याची ऑफर दिली होती, पण…, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा

IPL 2026 च्या उर्वरित सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर; 3 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर वानखेडेवर ‘हे’ दोन संघ आमनेसामने येणार

नवे आर्थिक वर्ष सुरू होणार; नवीन आयकर कायदा लागू होणार, काय होणार बदल…जाणून घ्या…

Iran US Israel War – गॅस तुटवडा अन् पेट्रोल संपण्याच्या अफवा; पंतप्रधान मोदी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार

चिअर्सSsss…आता पेट्रोल पंपावर दारूही मिळणार; नवीन अबकारी धोरणाला शासनाची मंजुरी

LPG Crisis – देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा किती साठा आहे? केंद्र सरकारने दिली महत्त्वाची माहिती

इराणचा मोठा निर्णय; हिंदुस्थानसह 5 देशांसाठी ‘होर्मुझ’चा मार्ग खुला केला, परराष्ट्र मंत्र्यांची घोषणा

Israel Iran War – अमेरिकेचा खतरनाक प्लॅन तयार; इराणमध्ये सैन्य उतरवण्यावर विचार सुरू

खरात प्रकरण व झिरवाळांच्या व्हिडीओनं महायुती सरकारच्या अब्रुची लक्तरे वेशीवर टांगली; काँग्रेसचा घणाघात