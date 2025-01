सलमान खानच्या घरी सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ, बिष्णोई गँगच्या धमकीनंतर बाल्कनीत लावली बुलेट प्रुफ काच

काळवीट शिकार प्रकरणामुळे बॉलीवूड अभिनेता सलमान खान गेल्या अनेक वर्षांपासून बिश्नोई गँगच्या रडारवर आहे. अशातच 2024 मध्ये त्याला अनेकदा जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. एवढेच नाही, त्याचे जवळचे मित्र बाबा सिद्धीकी यांचीही हत्या केल्याने संपूर्ण खान कुटुंब चिंतेत पडले आणि सलमानच्या सुरक्षा व्यवस्थेत आणखी वाढ करण्यात आली. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला सलमानची सुरक्षा व्यवस्था आणखी मजबूत करण्यात आली आहे. आता त्यांच्या गॅलेक्सी अपार्टमेंटच्या बाल्कनीत बुलेट प्रूफ काच बसवण्यात आली आहे.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Bulletproof glass installed in the balcony of actor Salman Khan’s residence – Galaxy Apartment pic.twitter.com/x6BAvPOGyW

— ANI (@ANI) January 7, 2025