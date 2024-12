समाजवादी पक्षाकडून संभल हिंसाचारातील मृतांच्या कुटुंबीयांना 5 लाखांची मदत; भाजपवर हल्लाबोल

उत्तर प्रदेशातील संभल हिंसाचाराने देशातील आणि राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. उत्तर प्रदेशातील विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाने हिंसाचारातील पीडितांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची मदत दिली आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते माता प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखाली सपाच्या शिष्टमंडळाने संभलमध्ये पीडित कुटुंबाची भेट घेतली आणि त्यांना धनादेश सुपूर्द केला.यावेळी त्यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला आहे.

माता प्रसाद पांडे म्हणाले की, आम्हाला संभलमध्ये यापूर्वीच यायचे होते, पण आम्हाला प्रशासनाने येऊ दिले नाही. पोलिसांनी सपाचे खासदार जिया उर रहमान बुर्के यांच्याविरुद्ध संभल हिंसाचारप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. खासदार झिया उर रहमान यांच्यावर दाखल करण्यात आलेले खटले पूर्णपणे चुकीचे आहेत. तसेच संभलमध्ये झालेल्या हिसंचारात पोलिसांच्या गोळीमुळेच या पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचे सांगत त्यांनी भाजपवर आरोप केले.

#WATCH | Uttar Pradesh: Samajwadi Party delegation visits Sambhal and hands over a cheque of Rs 5 lakh each to the kin of those killed in the incident that took place in Sambhal, on 24 November. pic.twitter.com/Or6X6JPNla

— ANI (@ANI) December 30, 2024